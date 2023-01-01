AppSheet, kullanıcıların Google Drive, DropBox, Office 365 ve diğer bulut tabanlı e-tablo ve veritabanı platformları gibi veri kaynaklarını kullanarak mobil, tablet ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, uygulama yazılımı için kodsuz bir geliştirme platformu sağlar. Platform, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, saha denetimleri ve kişiselleştirilmiş raporlama dahil olmak üzere çok çeşitli ticari kullanım durumları için kullanılabilir. AppSheet, Ocak 2020'de Google tarafından satın alındı.

Web Sitesi: appsheet.com

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