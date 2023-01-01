WebCatalog

AppSheet

AppSheet

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: appsheet.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AppSheet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AppSheet, kullanıcıların Google Drive, DropBox, Office 365 ve diğer bulut tabanlı e-tablo ve veritabanı platformları gibi veri kaynaklarını kullanarak mobil, tablet ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, uygulama yazılımı için kodsuz bir geliştirme platformu sağlar. Platform, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, saha denetimleri ve kişiselleştirilmiş raporlama dahil olmak üzere çok çeşitli ticari kullanım durumları için kullanılabilir. AppSheet, Ocak 2020'de Google tarafından satın alındı.

Web Sitesi: appsheet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AppSheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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