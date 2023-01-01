Veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.

Web Sitesi: spreadsheet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spreadsheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.