WebCatalog
Projects Online

Projects Online

projects.onl

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Projelerinizi, kilometre taşlarınızı ve ödemelerinizi düzenleyin. Teknik ve mühendislik ekipleri için Bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımı. Bir dönüm noktası veya ödeme yaklaştığında bildirim alın. Projelerinizi ve ödeme aidatlarınızı tek bir Gantt şemasında veya birleşik bir takvimde görün.

Web Sitesi: projects.onl

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