Projects Online

Projelerinizi, kilometre taşlarınızı ve ödemelerinizi düzenleyin. Teknik ve mühendislik ekipleri için Bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımı. Bir dönüm noktası veya ödeme yaklaştığında bildirim alın. Projelerinizi ve ödeme aidatlarınızı tek bir Gantt şemasında veya birleşik bir takvimde görün.

Web Sitesi: projects.onl

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