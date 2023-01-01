sharesuite

Projeleri planlayın, kontrol edin ve izleyin. Proje yapı planınızı görselleştirebileceğiniz bir gantt şeması oluşturma olanağına sahipsiniz. Görevleri, süreçleri, bağımlılıkları, kilometre taşlarını ve çok daha fazlasını görüntüler. Projenizin tamamlanma derecesi, her görevin ilerlemesine göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Böylece bütçelerinizi belirli zamanlar ve farklı maliyet kategorileri için ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman projenin başarısına ilişkin genel bakışı koruyun.

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