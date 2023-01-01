WebCatalog
sharesuite

sharesuite

onsharesuite.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde sharesuite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Projeleri planlayın, kontrol edin ve izleyin. Proje yapı planınızı görselleştirebileceğiniz bir gantt şeması oluşturma olanağına sahipsiniz. Görevleri, süreçleri, bağımlılıkları, kilometre taşlarını ve çok daha fazlasını görüntüler. Projenizin tamamlanma derecesi, her görevin ilerlemesine göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Böylece bütçelerinizi belirli zamanlar ve farklı maliyet kategorileri için ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz zaman projenin başarısına ilişkin genel bakışı koruyun.

Web Sitesi: sharesuite.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, sharesuite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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