WebCatalog
clocko:do

clocko:do

clock.clockodo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde clocko:do çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Clocko:do ile artık zaman sizin için çalışıyor. Siz ve çalışanlarınız çalışma saatlerini ve proje sürelerini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde çevrimiçi olarak kaydedersiniz. Kârlı projelere odaklanmak ve kesin bütçeleri planlamak için yalnızca birkaç fare tıklamasıyla kaydedilen süreleri kriterlerinize göre değerlendirin. Esnek raporlar, kârsız proje ve hizmetleri ortaya çıkarır. Otomatik olarak oluşturulan zaman çizelgeleri, müşterilerinize daha hızlı ve daha doğru bir şekilde faturalandırmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: clockodo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, clocko:do ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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