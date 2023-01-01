WebCatalog
LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LiveReacting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: livereacting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LiveReacting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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