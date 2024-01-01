LiveCaster 3

Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla görüntüleme elde edin ve daha büyük bir kitleye ulaşın. Bu trafik artırıcı, tüm canlı platformlarda canlı yayına geçebilmeniz için RTMP desteği sağlar. Detaylı eğitim ve 6/24 canlı sohbet desteği verir ve herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına ihtiyaç duymaz.

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Web Sitesi: livecaster.in

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