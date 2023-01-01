WebCatalog
OneStream Live

OneStream Live

onestream.live

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OneStream Live çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

45'ten Fazla Sosyal Medya ve Web'de Aynı Anda Gerçek Zamanlı ve Kaydedilmiş Videoları Canlı Yayınlayın Birden fazla sosyal platformda ve özel RTMP hedeflerinde aynı anda çoklu akış için 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından güveniliyor!

Web Sitesi: onestream.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneStream Live ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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