WebCatalog
GoStream

GoStream

app.gostream.co

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GoStream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Önceden kaydedilmiş videoyu canlı yayınlamanın en iyi yolu. Profesyonel bir canlı yayın aracı, tarayıcınızda önceden kaydedilmiş videoyu kullanır. Çoklu akış, Zamanlama ve daha fazla özellik. Facebook, YouTube, TikTok, Twitter ve diğer 30'dan fazla Sosyal Medya Platformu ve Web Sitesine akış yapın.

Web Sitesi: gostream.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, GoStream ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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