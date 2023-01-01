Önceden kaydedilmiş videoyu canlı yayınlamanın en iyi yolu. Profesyonel bir canlı yayın aracı, tarayıcınızda önceden kaydedilmiş videoyu kullanır. Çoklu akış, Zamanlama ve daha fazla özellik. Facebook, YouTube, TikTok, Twitter ve diğer 30'dan fazla Sosyal Medya Platformu ve Web Sitesine akış yapın.

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