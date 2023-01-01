WebCatalog
YouNow

YouNow

younow.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde YouNow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yayıncıları izleyin, bir topluluğa katılın, gerçek zamanlı sohbet edin, yaratıcılığınızı ifade edin. YouNow, kullanıcıların kendi canlı video içeriklerini aktardığı veya diğer kullanıcıların video akışlarıyla gerçek zamanlı olarak etkileşime girdiği bir yayın hizmetidir.

Web Sitesi: younow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, YouNow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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