WebCatalog
Caffeine

Caffeine

caffeine.tv

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Caffeine çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kafein oyun, eğlence ve yaratıcı sanatlara yönelik bir sosyal yayın platformudur. Caffeine ile yayıncılarla veya izleyicilerinizle gerçek zamanlı iletişim kurabilirsiniz; sohbet sırasında artık uzun gecikmeler olmaz.

Web Sitesi: caffeine.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, Caffeine ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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