Northflix.ng TM, Northflix Nijerya Limited'in bir ürünüdür. Hausa filmlerinin ve belgesellerinin zengin kültürü ve hikayesi içinde eğlence arayan izleyicilere eğlenceyi en iyi şekilde sunmayı amaçlayan bir film yayın platformu.

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