Twitch, Amazon'un bir yan kuruluşu olan Twitch Interactive tarafından işletilen bir video canlı yayın hizmetidir. Haziran 2011'de genel ilgi alanına yönelik yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak tanıtılan site, müzik yayınlarına, yaratıcı içeriğe ve son zamanlarda ek olarak e-spor yarışmalarının yayınları da dahil olmak üzere öncelikle video oyunu canlı yayınına odaklanıyor, " gerçek hayatta" akışları. Sitedeki içerik canlı olarak veya isteğe bağlı video aracılığıyla görüntülenebilir. Twitch'in popülaritesi genel çıkarlara yönelik benzerini gölgede bıraktı. Ekim 2013'te web sitesinin 45 milyon tekil izleyicisi vardı ve Şubat 2014 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yoğun İnternet trafiğinin dördüncü en büyük kaynağı olarak kabul ediliyordu. Aynı zamanda, Justin.tv'nin ana şirketi, odaktaki değişimi temsil etmek üzere Twitch Interactive olarak yeniden markalandı - Justin.tv Ağustos 2014'te kapatıldı. Aynı ay, hizmet Amazon tarafından 970 milyon ABD Doları karşılığında satın alındı ​​ve daha sonra bu şirketin abonelik hizmeti Amazon Prime ile sinerjilerin başlatılmasına yol açtı. Twitch daha sonra çevrimiçi video oyun topluluklarının operatörü olan Curse'u satın aldı ve yayıncıların oynadıkları oyunların satışından komisyon almalarına olanak tanıyan bir programın yanı sıra akışlardaki bağlantılar aracılığıyla oyun satın alma araçlarını tanıttı. 2015 itibarıyla Twitch'in ayda 1,5 milyondan fazla yayıncısı ve 100 milyon izleyicisi vardı. 2017 itibarıyla Twitch, ABD'de video oyunları için önde gelen canlı yayın video hizmeti olmaya devam etti ve YouTube Gaming'e göre bir avantaja sahipti. Mayıs 2018 itibarıyla aylık 2,2 milyon yayıncıya, günlük 15 milyon aktif kullanıcıya ve yaklaşık bir milyon eş zamanlı ortalama kullanıcıya sahiptir. Mayıs 2018 itibarıyla Twitch'in 27.000'den fazla ortak kanalı vardı.

Web Sitesi: twitch.tv

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