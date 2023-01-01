YouTube, merkezi San Bruno, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım platformudur. Üç eski PayPal çalışanı (Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim) hizmeti Şubat 2005'te oluşturdu. Google, siteyi Kasım 2006'da 1,65 milyar ABD dolarına satın aldı; YouTube artık Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. YouTube, kullanıcıların videoları yüklemesine, görüntülemesine, derecelendirmesine, paylaşmasına, oynatma listelerine eklemesine, raporlamasına, videolara yorum yapmasına ve diğer kullanıcılara abone olmasına olanak tanır. Kullanıcı tarafından oluşturulan ve kurumsal medya videolarının geniş bir yelpazesini sunar. Mevcut içerik, video klipleri, TV programı kliplerini, müzik videolarını, kısa ve belgesel filmleri, ses kayıtlarını, film fragmanlarını, canlı yayınları ve video blogları, kısa orijinal videolar ve eğitici videolar gibi diğer içerikleri içerir. YouTube'daki içeriğin çoğu bireyler tarafından yüklenir, ancak CBS, BBC, Vevo ve Hulu gibi medya şirketleri, materyallerinin bir kısmını YouTube ortaklık programının bir parçası olarak YouTube aracılığıyla sunmaktadır. Kayıtlı olmayan kullanıcılar sitedeki videoları yalnızca izleyebilir (ancak yükleyemez), kayıtlı kullanıcıların da sınırsız sayıda video yüklemesine ve videolara yorum eklemesine izin verilir. Yaş sınırlaması olan videolar yalnızca en az 18 yaşında olduğunu onaylayan kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. YouTube ve seçilen içerik oluşturucular, reklamları site içeriğine ve kitleye göre hedefleyen bir program olan Google AdSense'ten reklam geliri elde ediyor. Videolarının büyük çoğunluğunu görüntülemek ücretsizdir ancak aboneliğe dayalı premium kanallar, film kiralamanın yanı sıra YouTube Music ve YouTube Premium, sırasıyla premium ve reklamsız müzik akışı sunan abonelik hizmetleri ve reklamsız abonelik hizmetleri dahil olmak üzere istisnalar da vardır. Önemli şahsiyetlerden sipariş edilen özel içerikler de dahil olmak üzere tüm içeriğe ücretsiz erişim. Şubat 2017 itibarıyla YouTube'a dakikada 400 saatten fazla içerik yükleniyor ve YouTube'da her gün bir milyar saatten fazla içerik izleniyor. Alexa Internet'e göre, Ağustos 2018 itibarıyla YouTube, Google'ın ardından dünyanın ikinci en popüler web sitesidir. Mayıs 2019 itibarıyla YouTube'a her dakika 500 saatten fazla video içeriği yükleniyor. Üç ayda bir bildirilen reklam gelirine göre YouTube'un yıllık 15 milyar ABD doları gelir elde ettiği tahmin ediliyor. YouTube, yüklenen videolarda yer alan telif hakkıyla korunan içeriği işlemesi, komplo teorilerini ve yalanları teşvik eden videoları sürdüren öneri algoritmaları, görünüşte çocukları hedef alan ancak popüler karakterler, videolar içeren şiddet içeren veya cinsel açıdan müstehcen içerik içeren videolar barındırması da dahil olmak üzere, operasyonlarının çeşitli yönleriyle ilgili eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Küçüklerin yorum bölümlerinde pedofili faaliyetlerine ilgi duyması ve reklamlarla para kazanılmaya uygun içerik türlerine ilişkin değişken politikalar.

Web Sitesi: youtube.com

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