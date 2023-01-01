Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sıra araçları içeren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sunarak gelir elde eder. video profesyonellerinin müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmasını sağlar. Vimeo, yüksek tanımlı videonun çeşitli cihazlar üzerinden sunulmasına odaklanıyor. Site ilk olarak 2004 yılında Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından CollegeHumor'un bir yan ürünü olarak meslektaşlar arasında mizah videoları paylaşmak amacıyla kuruldu, ancak CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için bir kenara bırakıldı. IAC, CollegeHumor ve Vimeo'yu 2006 yılında satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedel karşılığında satın aldıktan sonra, IAC, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden farklı kılmak için seçilmiş içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklanarak YouTube'a karşı rekabet edebilmek için Vimeo'ya daha fazla çaba harcadı. Lodwick ve Klein sonunda 2009'da ayrıldılar ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini geliştirmek için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı; mevcut CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den beri görevdeydi.

Web Sitesi: vimeo.com

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