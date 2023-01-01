Alternatifler - Vimeo

Twitch

twitch.tv

Twitch, Amazon'un bir yan kuruluşu olan Twitch Interactive tarafından işletilen bir video canlı yayın hizmetidir. Haziran 2011'de genel ilgi alanına yönelik yayın platformu Justin.tv'nin bir yan ürünü olarak tanıtılan site, müzik yayınlarına, yaratıcı içeriğe ve son zamanlarda ek olarak e-spor yarış...