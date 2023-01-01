Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wistia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Wistia Inc., Cambridge, Massachusetts'te bulunan bir video yazılımı şirketidir. Wistia, işletmelere yönelik analitik ve pazarlama işlevleriyle video barındırma hizmetleri sağlar. 2017 yılı itibarıyla 300.000 şirketin Wistia'yı kullandığı iddia ediliyor. 2018 itibarıyla Wistia'nın 87 çalışanı vardı.

Web Sitesi: wistia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wistia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.