Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Okta, Inc., San Francisco merkezli halka açık bir kimlik ve erişim yönetimi şirketidir. Şirketlerin modern uygulamalarda kullanıcı kimlik doğrulamasını yönetmesine ve güvence altına almasına yardımcı olan ve geliştiricilerin uygulamalara, web sitesi web hizmetlerine ve cihazlara kimlik kontrolleri oluşturmasına yardımcı olan bulut yazılımı sağlar. 2009 yılında kuruldu ve ilk halka arzını 2017 yılında gerçekleştirdi ve değeri 6 milyar doların üzerindeydi.

Web Sitesi: okta.com

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