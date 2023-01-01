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Dropbox

Dropbox

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Web Sitesi: dropbox.com

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Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafından bir başlangıç ​​​​şirketi olarak, ilk finansmanı tohum hızlandırıcı Y Combinator'dan alarak kuruldu. Dropbox, 10 milyar ABD dolarını aşan değerlemesiyle ABD ve dünyadaki en değerli girişimlerden biri olarak seçildi ve Y Combinator'ın bugüne kadarki en başarılı yatırımlarından biri olarak tanımlandı. Ancak Dropbox, güvenlik ihlalleri ve gizlilik endişeleri gibi konularda da eleştirilere maruz kaldı ve tartışmalara yol açtı. Dropbox, 2014'ten beri Çin'de engelleniyor. Electronic Frontier Foundation'ın 2017 "Verilerinizi Devlet Taleplerinden Koruma" raporunda beş yıldız aldı.

Web Sitesi: dropbox.com

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