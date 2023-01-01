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Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.000 çalışanı bulunmaktadır ve 2017 yılı itibarıyla 150 ülke ve bölgede 119.000 ödeme yapan müşteriye hizmet vermektedir.

Web Sitesi: zendesk.com

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