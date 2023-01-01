WebCatalog
IHG

IHG

ihg.com

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IHG Hotels & Resorts olarak pazarlanan InterContinental Hotels Group plc, merkezi Denham, Buckinghamshire, İngiltere'de bulunan çok uluslu bir İngiliz konaklama şirketidir. Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir ve FTSE 100 Endeksi'nin bir bileşenidir.

Web Sitesi: ihg.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IHG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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