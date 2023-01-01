SC Singapore

Standard Chartered plc, merkezi Londra, İngiltere'de bulunan bir İngiliz çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. 70'den fazla ülkede 1.200'den fazla şube ve satış noktasından oluşan bir ağ işletmektedir ve yaklaşık 87.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Web Sitesi: ibank.standardchartered.com.sg

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