UOB Personal

UOB Bireysel İnternet Bankacılığı. United Overseas Bank Limited, merkezi Singapur'un Raffles Place şehrinde bulunan Singapurlu çok uluslu bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketidir. 1935 yılında Wee Kheng Chiang liderliğindeki bir grup iş adamı tarafından Birleşik Çin Bankası olarak kuruldu.

Web Sitesi: pib.uob.com.sg

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