Hindistan Devlet Bankası, merkezi Mumbai, Maharashtra'da bulunan, Hindistan'ın çok uluslu bir kamu sektörü bankası ve finansal hizmetler yasal organıdır.

Web Sitesi: bank.sbi

Yasal Uyarı: WebCatalog, State Bank of India ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.