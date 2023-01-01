State Bank of India
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde State Bank of India çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: bank.sbi
Yasal Uyarı: WebCatalog, State Bank of India ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
HDFC Bank
netbanking.hdfcbank.com
ICICI Bank
icicibank.com
RBC Royal Bank
rbcroyalbank.com
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ Australia
anz.com.au
Scotiabank Canada
scotiabank.com
UOB Personal
pib.uob.com.sg
Deutsche Bank
db.com
DBS digibank
internet-banking.dbs.com.sg
Synchrony Bank
synchronybank.com
Exotic India
exoticindiaart.com
Axos Bank
axosbank.com