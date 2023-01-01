Lazada Singapore

Lazada Singapur'da Çevrimiçi Alışveriş ♥ Tüketici Elektroniği, Ev ve Yaşam, TV, Sağlık ve Güzellik ve Daha Fazlası. ✪ Zahmetsiz Alışveriş ✈ HIZLI Teslimat. Şimdi satın al! Lazada Group, esas olarak e-ticarete odaklanan Singapurlu çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Maximilian Bittner tarafından 2012 yılında Rocket Internet'in desteğiyle kurulan şirket, 2016 yılında satın alınmasının ardından şu anda Alibaba Group'a ait. 2014 yılında Lazada Group birden fazla ülkede site işletti ve gerçekleştirdiği çeşitli yatırım turlarından yaklaşık 647 milyon ABD doları topladı. Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik ve Rocket Internet gibi yatırımcılar. Eylül 2019'da Lazada, yılda 50 milyondan fazla aktif alıcıyla Güneydoğu Asya'nın en iyi e-ticaret platformu olduğunu iddia etti.

Web Sitesi: lazada.sg

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