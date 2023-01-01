DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com), çevrimiçi alışveriş ve isteğe bağlı video hizmetini içeren çeşitli iş gruplarına sahip, Japonya merkezli bir elektronik ticaret ve İnternet şirketidir. Şirket, kullanıcıların e-kitaplar, oyunlar, ana DVD sürümleri ve 3D baskı gibi ürün ve hizmetleri satın almasına olanak tanıyan çevrimiçi bir eğlence sitesi olan DMM.com'u yönetmektedir.

Web Sitesi: dmm.com

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