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StarFlyer

StarFlyer

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Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), StarFlyer olarak tasarlanan, merkezi Kokuraminami-ku, Kitakyūshū, Fukuoka Eyaleti'ndeki Kitakyushu Havaalanı arazisinde bulunan bir Japon havayolu şirketidir. Kendisini, tam hizmet veren eski taşıyıcılardan daha düşük işletme maliyetlerine sahipken, düşük maliyetli taşıyıcılara göre daha yüksek düzeyde hizmet sağlayan bir "hibrit havayolu" olarak tanımlıyor. Havayolunun IATA kodu 7G olmasına rağmen, yurt içinde de uçuşları için MQ kodunu (Japonya dışında IATA tarafından Envoy Air için tasarlanmıştır) kullanmaktadır.

Web Sitesi: starflyer.jp

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