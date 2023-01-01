Casio Computer Co., Ltd., merkezi Shibuya, Tokyo, Japonya'da bulunan bir Japon çok uluslu elektronik üretim şirketidir. Ürünleri arasında hesap makineleri, cep telefonları, dijital kameralar, elektronik müzik aletleri, analog ve dijital saatler yer almaktadır.

Web Sitesi: casio.com

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