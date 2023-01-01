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Casio

Casio

casio.com

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Casio Computer Co., Ltd., merkezi Shibuya, Tokyo, Japonya'da bulunan bir Japon çok uluslu elektronik üretim şirketidir. Ürünleri arasında hesap makineleri, cep telefonları, dijital kameralar, elektronik müzik aletleri, analog ve dijital saatler yer almaktadır.

Web Sitesi: casio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Casio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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