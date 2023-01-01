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OnePlus olarak faaliyet gösteren OnePlus Technology Co., Ltd., merkezi Shenzhen, Guangdong, Çin'de bulunan Çinli bir tüketici elektroniği üreticisidir. Oppo'nun bir yan kuruluşudur.

Web Sitesi: oneplus.com

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