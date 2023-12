Spring Airlines Co., Ltd. (Çince: Spring Airlines Co., Ltd.; pinyin: Chūnqiū Hángkōng Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī), merkezi Homeyo Hotel'de (Çince: Hangyou Hotel; pinyin: Hángyǒu Bīnguǎn) bulunan düşük maliyetli bir taşıyıcıdır. Changning Bölgesi, Şangay, Çin'de Şirket, İngilizce "Spring Airlines" adını benimsemiş olsa da, Çince adı tam anlamıyla "Spring Autumn Airlines" anlamına geliyor.

Web Sitesi: ch.com

