Lenovo Group Limited, genellikle Lenovo olarak kısaltılır (/ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh, Çince:联想; pinyin: Liánxiǎng), tüketici elektroniği, kişisel bilgisayar, yazılım, iş tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında uzmanlaşmış Çinli çok uluslu bir teknoloji şirketidir. çözümler ve ilgili hizmetler. Şirketin ürettiği ürünler arasında masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, iş istasyonları, sunucular, süper bilgisayarlar, veri depolama cihazları, BT yönetim yazılımları ve akıllı televizyonlar yer almaktadır. En tanınmış markaları arasında ThinkPad dizüstü bilgisayar iş kolu (IBM'den satın alınmıştır), IdeaPad, Yoga ve Legion tüketici dizüstü bilgisayar serileri ve IdeaCentre ve ThinkCentre masaüstü bilgisayar serileri bulunmaktadır. Lenovo, 2021 yılı itibarıyla birim satış bazında dünyanın en büyük kişisel bilgisayar satıcısıdır.

Web Sitesi: lenovo.com

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