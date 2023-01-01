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Web Sitesi: getpocket.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha önce Read It Later olarak bilinen Pocket, İnternet'teki makale ve videoların okuma listesini yönetmeye yönelik bir uygulama ve web hizmetidir. 2007 yılında piyasaya sürülen uygulama başlangıçta yalnızca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar içindi ve artık macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders ve web tarayıcılarında mevcut. Pocket, 2017 yılında Firefox web tarayıcısının geliştiricisi Mozilla tarafından devralındı.

Web Sitesi: getpocket.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pocket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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