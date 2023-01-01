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Flipboard

Flipboard

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Web Sitesi: flipboard.com

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Flipboard, merkezi Palo Alto, Kaliforniya'da bulunan ve New York, Vancouver ve Bejiing'de ofisleri bulunan bir haber toplayıcı ve sosyal ağ toplama şirketidir. Flipboard olarak da bilinen yazılımı ilk olarak Temmuz 2010'da piyasaya sürüldü. Sosyal medyadan, haber akışlarından, fotoğraf paylaşım sitelerinden ve diğer web sitelerinden içerik topluyor, dergi formatında sunuyor ve kullanıcıların makaleler, resimler arasında "çevirmesine" olanak tanıyor ve videolar paylaşılıyor. Okuyucular ayrıca hikayelerini Flipboard dergilerine kaydedebilirler. Mart 2016 itibarıyla şirket, Flipboard'da kullanıcılar tarafından oluşturulan 28 milyon derginin bulunduğunu iddia ediyor. Hizmete web tarayıcısı aracılığıyla veya Microsoft Windows ve macOS için bir Flipboard uygulamasıyla ve iOS ve Android için mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. İstemci yazılımı ücretsiz olarak mevcuttur ve 21 dilde yerelleştirilmiştir.

Web Sitesi: flipboard.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flipboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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