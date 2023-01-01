Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Haberler, Google tarafından geliştirilen bir haber toplayıcı hizmetidir. Binlerce yayıncı ve dergiden derlenen makalelerin sürekli akışını sunar. Google Haberler, Android, iOS ve Web'de uygulama olarak mevcuttur. Google, Eylül 2002'de bir beta sürümünü ve Ocak 2006'da resmi uygulamayı yayınladı. İlk fikir Krishna Bharat tarafından geliştirildi. Hizmet, dünyanın en büyük haber toplayıcısı olarak tanımlandı.

Web Sitesi: news.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.