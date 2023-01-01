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Google Podcasts

Google Podcasts

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Web Sitesi: podcasts.google.com

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Google Podcasts, Google tarafından geliştirilen ve 18 Haziran 2018'de Android cihazlar için piyasaya sürülen bir podcast uygulamasıdır. Eylül 2018'de Google Podcasts'e Google Cast desteği eklendi. Google I/O 2019'da Google, Google Podcasts'in web sürümünü duyurdu. iOS, Android ve Windows. iOS sürümü Mart 2020'de piyasaya sürüldü. Kasım 2019'da uygulama, Google'ın şirket içi tasarım dili Materyal Tasarımı kullanılarak yeniden tasarlandı.

Web Sitesi: podcasts.google.com

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