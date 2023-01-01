Google Play, eski adıyla Android Market, Google tarafından işletilen ve geliştirilen bir dijital dağıtım hizmetidir. "Google sertifikalı" Android işletim sistemi üzerinde çalışan cihazlar için resmi uygulama mağazası olarak hizmet vererek kullanıcıların Android yazılım geliştirme kiti (SDK) ile geliştirilen ve Google üzerinden yayınlanan uygulamalara göz atmasına ve indirmesine olanak tanır. Google Play aynı zamanda müzik, kitap, film ve televizyon programları sunan bir dijital medya mağazası olarak da hizmet vermektedir. Daha önce, 11 Mart 2015'te ayrı bir çevrimiçi donanım perakendecisi olan Google Store'un tanıtımına kadar Google donanım cihazlarını satın almaya teklif ediyordu ve ayrıca 15 Mayıs 2018'de Google Haberler'in yenilenmesinden önce de haber yayınları ve dergiler sunuyordu. Uygulamalar Google Play üzerinden ücretsiz veya ücretli olarak sunulmaktadır. Tescilli Play Store mobil uygulaması aracılığıyla veya uygulamayı Google Play web sitesinden bir cihaza dağıtarak doğrudan bir Android cihaza indirilebilirler. Bir cihazın donanım özelliklerini kullanan uygulamalar, hareket sensörü (harekete bağlı oyunlar için) veya ön kamera (çevrimiçi görüntülü arama için) gibi belirli donanım bileşenlerine sahip cihazların kullanıcılarına hedeflenebilir. Google Play mağazasında 2016 yılında 82 milyarın üzerinde uygulama indirildi ve 2017'de yayınlanan uygulama sayısı 3,5 milyona ulaştı. Kötü amaçlı yazılımların onaylanıp mağazaya yüklendiği ve kullanıcılar tarafından indirildiği güvenlikle ilgili birçok soruna konu oldu. , değişen şiddet derecelerinde. Google Play, 6 Mart 2012'de faaliyete geçerek Android Market, Google Müzik ve Google e-Kitap Mağazasını tek marka altında bir araya getirerek Google'ın dijital dağıtım stratejisinde bir değişikliğe işaret etti. Google Play'e dahil olan hizmetler Google Play Kitaplar, Google Play Oyunlar, Google Play Filmler ve TV ve Google Play Müzik'tir ve Kasım 2018'de Google Play'den tamamen kaldırılmadan önce eski adıyla Google Play Gazetelik'tir. Bunların yeniden markalaşmasının ardından Google, hizmetlerin her biri için coğrafi desteği kademeli olarak genişletti.

Web Sitesi: play.google.com

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