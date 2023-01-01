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CamScanner

CamScanner

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Web Sitesi: camscanner.com

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CamScanner, ilk kez 2011'de piyasaya sürülen ve iOS ve Android cihazların görüntü tarayıcı olarak kullanılmasına olanak tanıyan bir Çin mobil uygulamasıdır. Kullanıcıların belgeleri 'taramasına' (cihazın kamerasıyla fotoğraf çekerek) ve fotoğrafı JPEG veya PDF olarak paylaşmasına olanak tanır. Bu uygulama Google Play Store ve App Store'da ücretsiz olarak mevcuttur. Uygulama, reklam destekli ücretsiz sürümü ve ek işlevlere sahip premium sürümü olan freemium modelini temel almaktadır.

Web Sitesi: camscanner.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CamScanner ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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