WebCatalog
Sketchpad

Sketchpad

sketch.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sketchpad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sketchpad: Her yaşa uygun ücretsiz çevrimiçi çizim uygulaması. Çevrimiçi paylaşmak ve popüler görüntü formatları olan JPEG, PNG, SVG ve PDF'ye aktarmak için dijital sanat eserleri oluşturun.

Web Sitesi: sketch.io

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