Sketchpad: Her yaşa uygun ücretsiz çevrimiçi çizim uygulaması. Çevrimiçi paylaşmak ve popüler görüntü formatları olan JPEG, PNG, SVG ve PDF'ye aktarmak için dijital sanat eserleri oluşturun.

Web Sitesi: sketch.io

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