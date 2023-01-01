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Pixlr

Pixlr

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Web Sitesi: pixlr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pixlr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ücretsiz ve premium çevrimiçi fotoğraf düzenleyiciyi keşfedin! Efektler, filtreler, kaplamalar, basitten uzmana kadar araçlar. PSD (Photoshop), PXD, Jpeg, PNG (Şeffaf), webP, SVG ve çok daha fazlası gibi neredeyse tüm görüntü formatlarını açın. Tam size göre bir Pixlr resim düzenleyici bulacaksınız!

Web Sitesi: pixlr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixlr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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