Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ücretsiz ve premium çevrimiçi fotoğraf düzenleyiciyi keşfedin! Efektler, filtreler, kaplamalar, basitten uzmana kadar araçlar. PSD (Photoshop), PXD, Jpeg, PNG (Şeffaf), webP, SVG ve çok daha fazlası gibi neredeyse tüm görüntü formatlarını açın. Tam size göre bir Pixlr resim düzenleyici bulacaksınız!

Web Sitesi: pixlr.com

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