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Photopea

Photopea

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Web Sitesi: photopea.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Photopea çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Photopea Çevrimiçi Fotoğraf Düzenleyici, fotoğrafları düzenlemenize, efektler uygulamanıza, filtreler uygulamanıza, metin eklemenize, resimleri kırpmanıza veya yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır. Tarayıcınızda Ücretsiz Çevrimiçi Fotoğraf Düzenleme yapın!

Web Sitesi: photopea.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Photopea ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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