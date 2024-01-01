Lightricks tarafından geliştirilen Photoleap, öncelikle iPhone kullanımı için tasarlanmış hepsi bir arada fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Bu yaratıcı araç, özel Aquaman AI filtreleri gibi yeni özelliklerin yanı sıra arka plan değişiklikleri, nesne kaldırma, kolaj oluşturma ve çeşitli filtre ve efektlerin uygulanması gibi çok sayıda olanak sunar. Buna ek olarak, AI Fotoğraf İyileştirici, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator ve çok daha fazlasını kapsayan kapsamlı bir AI Araçları setini de barındırır. Düzenleme araçları, fotoğraflardan nesne kaldırmayı, fotoğraf birleştirmeyi, görüntülerden arka planı kaldırmayı, görüntü kırpmayı, fotoğraflara kenarlık eklemeyi ve diğer birçok özelliği kolaylaştırır. Photoleap ayrıca fotoğraflara animasyon ekleme ve resimlere metin ekleme işlevlerine de sahiptir. Uygulama, açıklamaları ve çizimleri yapay zeka kullanarak görsellere dönüştürmeye yönelik benzersiz özelliğiyle öne çıkıyor. Temel özelliklerinden biri, kolay hikaye anlatımı dönüşümü sağlaması ve çıkartmalar, filtreler, efektler ve yazı tiplerinden oluşan bir koleksiyonla fotoğraflara yaratıcı bir kişisel dokunuş ekleme yeteneğidir. Birleştirme, çift pozlama ve katmanlar dahil olmak üzere güçlü düzenleme araçları da Photoleap'e dahil edilmiştir. Ayrıca Motionleap'in yeteneklerini Photoleap'e entegre ederek kullanıcılarına tek bir uygulama içerisinde oluşturma ve düzenleme kolaylığı sunuyor.

Web Sitesi: photoleapapp.com

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