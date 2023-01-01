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Ezgif

Ezgif

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Web Sitesi: ezgif.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ezgif çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kullanımı kolay çevrimiçi animasyonlu GIF oluşturucu ve resim düzenleyici. GIF görsellerini ücretsiz yükleyin ve düzenleyin. Animasyonlu GIF'ler oluşturun, kırpın, yeniden boyutlandırın, tersine çevirin, optimize edin ve bölün, videoları, WebP ve APNG animasyonlarını kesin ve yeniden boyutlandırın.

Web Sitesi: ezgif.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ezgif ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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