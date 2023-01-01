Optimizilla, JPEG, GIF ve PNG formatlarındaki görsellerinizi mümkün olan minimum boyuta sıkıştırmak için mükemmel bir görsel iyileştiricidir.

Web Sitesi: imagecompressor.com

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