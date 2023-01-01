WebCatalog

TinyPNG

TinyPNG

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tinypng.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TinyPNG çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web sitenizi daha hızlı hale getirin ve bant genişliğinden tasarruf edin. TinyPNG, tam şeffaflığı korurken WebP, PNG ve JPEG görsellerinizi %50-80 oranında optimize eder!

Web Sitesi: tinypng.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TinyPNG ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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