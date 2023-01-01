WebCatalog
Zekai

Zekai

zekai.co

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zekai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Boşa harcadığınız zamandan tasarruf edin, daha yaratıcı olun. %80 yazın ve görüntüleri %90 daha hızlı oluşturun! ZekAI, içerik oluştururken size zaman kazandırmak, çalışmalarınızı geliştirmek ve size ilham vermek için en yeni AI teknolojilerini kullanır.

Web Sitesi: zekai.co

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