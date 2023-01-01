WebCatalog
Blog Smith

Blog Smith

blogsmith.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blog Smith çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomatik pilotta içerik oluşturun ve yaratıcı engellerin üstesinden gelin. BlogSmith, daha iyi içerik üretmenize ve mümkün olan en üretken yazar olmanıza yardımcı olmak için en yeni yapay zeka teknolojileriyle desteklenen ilk CMS'dir.

Web Sitesi: blogsmith.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blog Smith ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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