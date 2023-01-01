WebCatalog
Junia

Junia

junia.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Junia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Junia, yapay zeka görselleriyle bloglar, e-postalar ve reklamlar için saniyeler içinde yüksek kaliteli ve orijinal içerik oluşturmanıza yardımcı olan en iyi yapay zeka yazarıdır.

Web Sitesi: junia.ai

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