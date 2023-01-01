WebCatalog
Eloise

Eloise

eloise.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Eloise çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eloise AI ile kopyanızı daha iyi ve daha hızlı yazın. Eloise AI ile saniyeler içinde blog gönderileri, sosyal medya reklamları veya ürün açıklamaları ve çok daha fazla içerik oluşturabilirsiniz.

Web Sitesi: eloise.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eloise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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