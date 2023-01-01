WebCatalog
Boo.ai

Boo.ai

boo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Boo.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Boo, size süper güçler veren, güzel ve basit bir yazma aracıdır. Her zamankinden daha hızlı yazmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır.

Web Sitesi: boo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Boo.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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