Fly
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Web Sitesi: fly.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Uygulama Sunucularını Kullanıcılarınıza yakın bir yere dağıtın. Uygulamalarınızı kullanıcılarınızın bulunduğu şehirlerdeki fiziksel sunucularda çalıştırarak %80 daha hızlı hale getirin.
Web Sitesi: fly.io
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